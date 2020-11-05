Самый большой округ в Аризоне опубликовал второй отчет о подсчете голосов. Лидерство Джо Байдена сократилось.

Об этом сообщает телеканал CNN.

Обновленные данные голосования, опубликованные округом Марикопа после 02:30 утра в четверг, показывают, что у Байдена 912 585 голосов, а у Трампа – 838 071 голосов.

Ранее в Марикопе, самом густонаселенном округе штата, было 887 457 голосов за Байдена и 802 160 за Трампа.

Тогда чиновникам округа пришлось закрыть здание избирательной комиссии в Фениксе из-за растущих акций протеста сторонников Трампа на улице.

В настоящее время у Байдена 1 469 341 голос по всей стране, у Трампа – 1 400 951 голос. Стоит отметить, что Аризона уже 72 года голосует за республиканцев.

Все приближаются к завершению подсчеты в шести штатах: Аляска, Аризона, Джорджия, Невада, Северная Каролина и Пенсильвания.