Лидеры Евросоюза договорились о продлении секторальных экономических санкций в отношении России, введенных за нарушение территориальной целостности Украины.

Об этом сообщила по итогам видеоконференции лидеров ЕС в пятницу, 19 июня, канцлер Германии Ангела Меркель, информирует агентство Reuters.

Санкции будут продлены еще на полгода из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений со стороны РФ.

“Во время Европейского Совета мы решили, что санкции вновь будут продлены на шесть месяцев”, – заявила Меркель.

Во время виртуального заседания Меркель вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном, как участники “нормандской четверки”, рассказали коллегам о состоянии имплементации Минских соглашений, информирует Deutsche Welle.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствовал такое решение лидеров ЕС.

“Приветствую сегодняшнее политическое решение лидеров ЕС продлить на 6 месяцев секторальные санкции против России. Начиная с 2014 года, санкционная политика ЕС помогает сдерживать российскую агрессию. Санкции посылают четкий сигнал: Россия должна выполнить Минские договоренности в полном объеме”, – подчеркнул глава МИД.

Теперь продление санкций должен официально утвердить Совет ЕС.

Экономические санкции против России были введены Евросоюзом в 2014 году и неоднократно продлевались. В данный момент они действуют до 31 июля.

Санкции предусматривают: запрет на доступ к рынку капиталов Евросоюза для ряда российских банков и компаний; эмбарго на поставки в РФ оружия и товаров двойного назначения; ограничение доступа к определенным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки залежей нефти.