В пятницу, 19 июня, состоятся переговоры лидеров стран Евросоюза в формате видеоконференции. Среди прочих вопросов, будет обсуждаться состояние дел по выполнению Минских соглашений.

Об этом идет речь в письме президента Европейского совета Шарля Мишеля к лидерам стран-членов ЕС, обнародованном на сайте Евросовета.

“В конце встречи мы кратко коснемся положения дел по имплементации Минских соглашений”, – сказано в письме.

Центральными темами виртуального саммита станут рамочный семилетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы, а также план восстановления после пандемии коронавируса.

“Я думаю, что мы все осознаем сложность предложений и время, необходимое для их рассмотрения. Наша встреча в пятницу должна стать важным шагом к достижению соглашения на последующем собрании”, – говорится в письме.

Глава Евросовета также предложил, чтобы на видеоконференции лидеры стран ЕС обсудили ряд вопросов, по которым, по его мнению, “появляется консенсус”: в частности, относительно преодоления “беспрецедентного кризиса” за счет заимствований Еврокомиссии на финансовых рынках.

Отмечается, что усилия должны быть направлены “на наиболее пострадавшие отрасли и географические районы Европы” (речь идет о кризисе из-за пандемии коронавируса).

Также указано, что общий пакет мер должен быть направлен не только на преодоление кризиса, но и на преобразование экономики, цифровизацию и “зеленый курс”.

Также будут обсуждены некоторые спорные вопросы.