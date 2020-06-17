Об этом идет речь в письме президента Европейского совета Шарля Мишеля к лидерам стран-членов ЕС, обнародованном на сайте Евросовета.
“В конце встречи мы кратко коснемся положения дел по имплементации Минских соглашений”, – сказано в письме.
Центральными темами виртуального саммита станут рамочный семилетний бюджет ЕС на 2021-2027 годы, а также план восстановления после пандемии коронавируса.
“Я думаю, что мы все осознаем сложность предложений и время, необходимое для их рассмотрения. Наша встреча в пятницу должна стать важным шагом к достижению соглашения на последующем собрании”, – говорится в письме.
Глава Евросовета также предложил, чтобы на видеоконференции лидеры стран ЕС обсудили ряд вопросов, по которым, по его мнению, “появляется консенсус”: в частности, относительно преодоления “беспрецедентного кризиса” за счет заимствований Еврокомиссии на финансовых рынках.
Отмечается, что усилия должны быть направлены “на наиболее пострадавшие отрасли и географические районы Европы” (речь идет о кризисе из-за пандемии коронавируса).
Также указано, что общий пакет мер должен быть направлен не только на преодоление кризиса, но и на преобразование экономики, цифровизацию и “зеленый курс”.
Также будут обсуждены некоторые спорные вопросы.
- Ранее Алексей Резников заявлял, что Минские соглашения необходимо пересмотреть в плане очередности установления контроля над границей и проведения выборов на оккупированном Донбассе.
- Согласно итоговому коммюнике встречи в “нормандском формате”, лидеры четырех стран-участниц (Украина, Франции, Германии и России) “считают необходимым инкорпорировать “формулу Штайнмайера” в украинское законодательство”.
- 1 октября Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация на переговорах Трехсторонней контактной группы утвердила текст “формулы Штайнмайера” о проведении местных выборов на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей.
- #Буквы рассказали, что такое “формула Штайнмайера”. Фактически это метод имплементации Комплекса мер по выполнению Минского протокола, предложенный немецким политиком Франко-Вальтером Штайнмайером, который заключается в теоретическом варианте урегулирования войны на Донбассе путем проведения местных выборов под наблюдением ОБСЕ, предоставления временного особого статуса отдельным территориям Донбасса, а затем – после доклада представителей ОБСЕ по итогам выборов – предоставление постоянного особого статуса этим территориям.