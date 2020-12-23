Народный депутат Гео Лерос опубликовал продолжение "пленок Ермака". В ролике он рассказывает о получении новым министром аграрной политики и продовольствия Романом Лещенко этой должности якобы благодаря брату главы Офиса президента Денису Ермаку.

Видео Ермак опубликовал на своем YouTube-канале.

“Я знал, что под Романа Лещенко создавали целое министерство, готовя его в министры. Поэтому придержал этот материал, чтобы потом не говорили, что люди с “пленок Ермака”- плод больного воображения брата главы Офиса президента”, – сказал Лерос.

Нардеп отметил, что записи велись с 2019-го до конца января 2020 года.

Лерос также опубликовал видео, на котором показаны два собеседника в ресторане. Один из них остается за кадром, а второй – это Александр Луцкий (с 2015 до 2018 года возглавлял земельное агентство). Луцкий говорит, что надо, чтобы Зеленский встретился с Лещенко – тогда уполномоченным президента по земельным вопросам. На этой встрече Лещенко должен будет объяснить главе государства, как сильно Геокадастру необходим руководитель в лице Луцкого.

Затем Лерос напомнил, что Лещенко стал уполномоченным по земельным вопросам в начале декабря прошлого года.

“Лещенко устраивал Луцкому аудиенцию с Зеленским. Луцкий претендует на должность главы Геокадастра, но ему нужно выиграть конкурс. Поэтому Денис Ермак за вознаграждение берет эту задачу на себя. Есть много подтверждений того, что Луцкий платил Ермаку за должность”, – рассказал Лерос.

В доказательство того, что Денис Ермак брал за помощь деньги, Лерос сделал запись его разговора с постоянным фигурантом “пленок” Дмитрием Штанько, который 16 лет проработал в органах внутренних дел. На записи Ермак и Штанько обсуждают, что делать с деньгами Луцкого, и решают их не трогать, пока не будет какой-то конкретики по его назначению.

Нардеп заявил, что Луцкий заплатил $100 000 за пост главы Геокадастра, но ее не получил. Экс-премьер Алексей Гончарук назначил главой Геокадастра Дениса Башлыка. Луцкий на записи заявил, что премьер “покончил президента в полный рост”.

Лерос считает, что после отставки правительства Гончарука (вместе с головой Геокадастра – ред.) на эту должность назначили Лещенко, поскольку сам Луцкий “засветился” на “пленках Ермака”.