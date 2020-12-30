Об этом он сказал в интервью #Буквам.

Коляда отметил, что людям, которые недавно переболели коронавирусом, вакцинироваться не нужно.

“Когда снова появляется потребность в вакцинации, мы не знаем. Скорее всего, этот момент наступает не ранее чем через восемь месяцев после болезни, а у некоторых, возможно, и через несколько лет”, – пояснил он.

Врач также отметил, что среди вакцин, которые завершили или завершают третью фазу клинических испытаний, есть три технологии. Одна из них – РНК-вакцины, новая технология, которой еще никогда не было на рынке. Среди плюсов: ее можно быстро и безопасно производить, легко модифицировать под новые штаммы. Минусы: трудно транспортировать (требуется очень низкая температура, – ред.). По цене они почти не отличаются.

Второй тип – вакцины на основе вектора.

“Это когда “пробник” вируса в клетки доставляет другой вирус, который не является для нас опасным. Плюсы: технология уже существует на рынке, поэтому мы знаем, как она работает с другими инфекциями, можно применять орально, спреи, удобнее уколы шприцами. Минусы: у человека может производиться иммунитет на вектор, поэтому после прививки, возможно, этот вектор нельзя будет использовать для других вакцин, придется переделывать технологию”, – пояснил Коляда.

Третий тип, по его словам, – это вакцины на основе единичных белков коронавируса. Плюсы: они существовали ранее, это одна из старейших вакцинных технологий, которые могут храниться при комнатной температуре. Минусы: их дольше делают.

При этом генетик подчеркнул, что эффективность не очень зависит от технологии. Может быть так, что все три типа вакцин окажутся одинаково эффективными.