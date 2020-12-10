Врач-инфекционист Юрий Жигарев объяснил, почему при коронавирусе не надо пить антибиотики.

Об этом говорится в статье #Букв “Что делать при подозрении на COVID-19 – инструкция”.

Жигарев отметил, что единственное лекарство, которые можно принимать самостоятельно при COVID-19 – это жаропонижающие при высокой температуре (38-39 градусов). Подойдут ибупрофен и парацетамол. Все остальное – по назначению врача.

И ни в коем случае нельзя практиковать самолечение антибиотиками, ведь они не действуют на вирусы. Бывает, что вирусные инфекции осложняются бактериальными, тогда антибиотики нужны, но пациент не сможет определить тип инфекции самостоятельно.

“Антибиотики может прописать только врач. Есть ответственность врача, и есть ответственность пациента. Если врач необоснованно прописывает антибиотики, это ответственность врача. А к пациенту вопросов нет, потому что он делает то, что прописал врач. Если человек покупает лекарства сам, это его личная ответственность . Я не рекомендую их принимать без назначения”, – отметил инфекционист.

Кроме того, “антивирусные” препараты, которые продаются без рецепта, также не действуют ни на COVID-19, ни на другие респираторные инфекции.