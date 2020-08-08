Об этом в комментарии #Буквам рассказал ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Илья Бурлаченко.
По словам Ильи Бурлаченко, минимальный риск заражения COVID-19 – это на открытом воздухе.
“Носить маску на улице, когда рядом почти нет людей, не надо. Больше риск заразиться – это в плохо вентилируемых закрытых помещениях – магазинах, кафе, офисах, транспорте”, – рассказал он.
По словам врача, также следует правильно носить саму маску и регулярно ее менять.
“Нельзя носить маску на шее или подбородке. Заходя в помещение, маска должна прикрывать нос, плотно прилегать к щекам. Например, основной лозунг здравоохранительных органов в США это: “Носи маску, чтобы защитить других, а другие будут носить маску, чтобы защитить тебя”, – подчеркнул Илья Бурлаченко.
Что касается тестирования на COVID-19, то, по его словам, выросло количество проводимых тестов, выросло и число заболевших.
“Когда только начинали проводить тестирование, то количество исследований было мизерным – чуть более двухсот. Сейчас это в разы больше. Но, стоит отметить, что реальная заболеваемость значительно выше. Например, в Александровской больнице, одной из самых больших в Киеве, пятиэтажный инфекцонный корпус полностью забит. Еще корпус нейрохирургии закрыли и сделали его инфекционным – он тоже забит. Возможно еще один корпус будут закрывать и переделывать под инфекционный”, – сказал Илья Бурлаченко.
- Ранее ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Илья Бурлаченко рассказал, что введение властями на ранней стадии жесткого карантина послужило причиной нынешнего роста заболевания COVID-19.