Самый высокий риск заразиться коронавирусом - это в закрытых помещениях, где есть скопление людей: супермаркеты, офисы, общественный транспорт.

Об этом в комментарии #Буквам рассказал ассистент кафедры внутренней медицины №2 Национального медицинского университета имени А. А. Богомольца Илья Бурлаченко.

По словам Ильи Бурлаченко, минимальный риск заражения COVID-19 – это на открытом воздухе.

“Носить маску на улице, когда рядом почти нет людей, не надо. Больше риск заразиться – это в плохо вентилируемых закрытых помещениях – магазинах, кафе, офисах, транспорте”, – рассказал он.

По словам врача, также следует правильно носить саму маску и регулярно ее менять.

“Нельзя носить маску на шее или подбородке. Заходя в помещение, маска должна прикрывать нос, плотно прилегать к щекам. Например, основной лозунг здравоохранительных органов в США это: “Носи маску, чтобы защитить других, а другие будут носить маску, чтобы защитить тебя”, – подчеркнул Илья Бурлаченко.

Что касается тестирования на COVID-19, то, по его словам, выросло количество проводимых тестов, выросло и число заболевших.

“Когда только начинали проводить тестирование, то количество исследований было мизерным – чуть более двухсот. Сейчас это в разы больше. Но, стоит отметить, что реальная заболеваемость значительно выше. Например, в Александровской больнице, одной из самых больших в Киеве, пятиэтажный инфекцонный корпус полностью забит. Еще корпус нейрохирургии закрыли и сделали его инфекционным – он тоже забит. Возможно еще один корпус будут закрывать и переделывать под инфекционный”, – сказал Илья Бурлаченко.