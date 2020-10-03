У президента США Дональда Трампа, заразившегося коронавирусом, из симптомов только общая слабость. При этом, политик чувствует себя хорошо.

Об этом сообщил его врач Шон Конли.

После того, как стало известно о позитивном тесте на коронавирус, было принято решение сделать Трампу инъекцию для поддержания иммунной защиты организма. Ему сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что такая инъекция может снизить уровень вируса в крови.

Врач также выписал Трампу принимать цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.

По словам доктора Конли, Трамп чувствует себя утомленным, но “в хорошем настроении”.

Что касается первой леди США, Мелании Трамп, у нее “мягкий кашель и головная боль”.

Ранее телеканал CNN сообщил, что все события с участием Трампа, запланированные на ближайшее время, будут отложены или проведены в онлайн-формате.