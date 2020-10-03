Об этом сообщил его врач Шон Конли.
После того, как стало известно о позитивном тесте на коронавирус, было принято решение сделать Трампу инъекцию для поддержания иммунной защиты организма. Ему сделали инъекцию коктейля из антител фирмы Regeneron. Некоторые исследования свидетельствуют о том, что такая инъекция может снизить уровень вируса в крови.
Врач также выписал Трампу принимать цинк, витамин D, фамотидин, мелатонин и аспирин.
По словам доктора Конли, Трамп чувствует себя утомленным, но “в хорошем настроении”.
Что касается первой леди США, Мелании Трамп, у нее “мягкий кашель и головная боль”.
Ранее телеканал CNN сообщил, что все события с участием Трампа, запланированные на ближайшее время, будут отложены или проведены в онлайн-формате.
- Напомним, несколько дней назад состоялись первые дебаты между кандидатами в президенты — демократом Джо Байденом и республиканцем Дональдом Трампом.
- Уже после дебатов в одной из помощниц Трампа, Хоуп Хикс, диагностировали COVID-19. Вскоре положительные результаты тестов получили также сам президент и его супруга Мелания.
- Джо Байден и его жена Джилл получили отрицательные результаты тестов на коронавирус COVID-19.
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