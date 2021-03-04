Covid-19 Украина

обновлено 06.03.2021 в 04:02

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Врачи и звезды шоу-бизнеса вакцинировались в прямом эфире: видео

Десять человек (пятеро врачей и пятеро селебрити) вакцинировались в прямом эфире программы "Право на власть".

Четверг, 4 марта 2021, 22:47

Трансляция ведется на YouTube-канале ТСН.

“Мы 4 марта идем на беспрецедентный шаг, потому что ни одна страна не делала вакцинацию от  COVID-19 в прямом эфире, в телевизионной студии, в телевизионном павильоне. А мы это сделаем сегодня. То, что происходит сегодня здесь —  не делал никто. Министерство здравоохранения, фонд ЮНИСЕФ, канал “1 + 1″ пригласили десятерых человек, можно сказать они все лидеры общественного мнения. Это пятеро врачей и пятеро популярных людей. Все они в ожидании вакцинации”, – заявила телеведущая Наталья Мосейчук.

В онлайн-вакцинации приняли участие:

  • Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ;
  • Руслана Лыжичко, певица;
  • Наталья Мосейчук, телеведущая;
  • Александр Педан, телеведущий, автор волонтерского проекта “Джуниор зэд»;
  • Сергей Конюшок, двукратный чемпион мира по стронгмену;
  • Сергей Дубров, президент ассоциации анестезиологов Украины;
  • Елена Михно, врач;
  • Виталий Соколов, врач;
  • Екатерина Геля, врач;
  • Богдан Мельник, врач.

Через 28 дней вакцинированные получат вторую дозу индийской вакцины Covishield.

Стоит отметить, что некоторые из тех, кто вакцинировался в студии, ранее переболели коронавирусом. Так, Конюшок сообщил, что переболел коронавирусом, но несмотря на это, принял решение вакцинироваться. По словам Булавиновой, она и Дубров также перенесли COVID-19 несколько месяцев назад. Ведущая Наталья Мосейчук также недавно переболела коронавирусом.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

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Теги: вакцина против коронавируса, вакцинация, видео, Коронавирус

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