Врачи и звезды шоу-бизнеса вакцинировались в прямом эфире: видео

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“Мы 4 марта идем на беспрецедентный шаг, потому что ни одна страна не делала вакцинацию от COVID-19 в прямом эфире, в телевизионной студии, в телевизионном павильоне. А мы это сделаем сегодня. То, что происходит сегодня здесь — не делал никто. Министерство здравоохранения, фонд ЮНИСЕФ, канал “1 + 1″ пригласили десятерых человек, можно сказать они все лидеры общественного мнения. Это пятеро врачей и пятеро популярных людей. Все они в ожидании вакцинации”, – заявила телеведущая Наталья Мосейчук.

В онлайн-вакцинации приняли участие:

Екатерина Булавинова, врач-инфекционист, эксперт ЮНИСЕФ;

Руслана Лыжичко, певица;

Наталья Мосейчук, телеведущая;

Александр Педан, телеведущий, автор волонтерского проекта “Джуниор зэд»;

Сергей Конюшок, двукратный чемпион мира по стронгмену;

Сергей Дубров, президент ассоциации анестезиологов Украины;

Елена Михно, врач;

Виталий Соколов, врач;

Екатерина Геля, врач;

Богдан Мельник, врач.

Через 28 дней вакцинированные получат вторую дозу индийской вакцины Covishield.

Стоит отметить, что некоторые из тех, кто вакцинировался в студии, ранее переболели коронавирусом. Так, Конюшок сообщил, что переболел коронавирусом, но несмотря на это, принял решение вакцинироваться. По словам Булавиновой, она и Дубров также перенесли COVID-19 несколько месяцев назад. Ведущая Наталья Мосейчук также недавно переболела коронавирусом.