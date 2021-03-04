Результаты наблюдений описали в материале, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine.
В исследовании медики подробно описали 12 случаев, когда у пациентов, получивших первую дозу вакцины, проявилась негативная кожная реакция. Во всех случаях сыпь разного типа появилась, в среднем, спустя восемь дней после вакцинации. Это происходило в период с 4 по 11 день после вакцинации. У половины испытуемых была аналогичная реакция после получения второй дозы вакцины.
Большинство испытуемых после появления сыпи лечилось антигистаминными препаратами или прикладывали лед. Некоторым пациентам потребовалось более серьезное лечение. В частности, были применены стероиды, которые назначали в виде таблеток. В большинстве случаев, высыпания на коже исчезали через 4 – 5 дней.
Медики отметили, что сыпь, как реакция на вакцину, была безвредной по своей сути. Но некоторые пациенты приняли ее за инфекцию и принялись самостоятельно лечить антибиотиками.
Потому они пришли к выводу, что семейные врачи могут неправильно расценить появление сыпи после вакцинации пациента первой или второй дозой мРНК-1273.
Исследователи единогласно призвали врачей во всем мире быть внимательными в таких случаях и не назначать пациенту антибиотики, прежде чем на 100% убедятся, что это не реакция на полученную им вакцину от коронавируса.
В целом, в Moderna отметили, что только у 1% получателей вакцины после первой дозы появилась сыпь спустя 4 – 11 дней. Среди получателей второй дозы такая вероятность составила всего лишь 0,2%.
- В декабре прошлого года стало известно, что в бразильском штате Рио-де-Жанейро ученые выявили новый штамм коронавируса.
- В январе 2021 года премьер-министр Великобритании Борис Джонсон со ссылкой на данные первых научных исследований заявлял, что британский штамм коронавируса может быть более смертоносным.
- По данным ученых Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США, клинические испытания двух вакцин против COVID-19 показывают, что вариант коронавируса, впервые выявленный в Южной Африке, более устойчив к антителам, которые формируются после прививки.
- Американская компания Moderna объявила, что разработала обновленную версию своей вакцины от COVID-19, направленную на борьбу с южноафриканским штаммом коронавируса.