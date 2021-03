Результаты наблюдений описали в материале, опубликованном в журнале The New England Journal of Medicine.

В исследовании медики подробно описали 12 случаев, когда у пациентов, получивших первую дозу вакцины, проявилась негативная кожная реакция. Во всех случаях сыпь разного типа появилась, в среднем, спустя восемь дней после вакцинации. Это происходило в период с 4 по 11 день после вакцинации. У половины испытуемых была аналогичная реакция после получения второй дозы вакцины.

Большинство испытуемых после появления сыпи лечилось антигистаминными препаратами или прикладывали лед. Некоторым пациентам потребовалось более серьезное лечение. В частности, были применены стероиды, которые назначали в виде таблеток. В большинстве случаев, высыпания на коже исчезали через 4 – 5 дней.

Медики отметили, что сыпь, как реакция на вакцину, была безвредной по своей сути. Но некоторые пациенты приняли ее за инфекцию и принялись самостоятельно лечить антибиотиками.

Потому они пришли к выводу, что семейные врачи могут неправильно расценить появление сыпи после вакцинации пациента первой или второй дозой мРНК-1273.

Исследователи единогласно призвали врачей во всем мире быть внимательными в таких случаях и не назначать пациенту антибиотики, прежде чем на 100% убедятся, что это не реакция на полученную им вакцину от коронавируса.

В целом, в Moderna отметили, что только у 1% получателей вакцины после первой дозы появилась сыпь спустя 4 – 11 дней. Среди получателей второй дозы такая вероятность составила всего лишь 0,2%.