Об этом сообщает “Суспильне”, ссылаясь на комментарий заместителя мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан.
Медперсонал достал из складов дополнительные кровати. Их разместили в холлах и коридорах больниц.
“Заполненность все время 100%. Но идет динамическое изменение людей: одного выписали, тут же на эту кровать положили другого человека. Койки не пустуют. Есть даже ситуации, когда человек может немножко подождать в приемном отделении, пока выпишется и поедет тот, кто лежит на кровати”, – отметила Горбунова-Рубан.
Чиновница отметила, что в городской больнице №18 одновременно могут находиться 50 пациентов. Однако 7 октября там насчитывалось 53 пациента. Полная загруженность наблюдается во всех больницах города.
По словам заммэра, медперсонала пока хватает. Решается вопрос о проведении кислорода в больницы.
За минувшие сутки в Харьковской области коронавирус подтвердили у 576 человек. Дома лечатся 5800 харьковчан, 287 имеют подтвержденный COVID-19, но болеют бессимптомно, среди больных 474 ребенка, 257 медиков.
- Лечение одного пациента с тяжелым течением заболевания коронавирусом COVID-19 обходится государству в сумму от 45 тысяч гривен.