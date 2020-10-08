В харьковских больницах, которые предназначены для лечения пациентов с коронавирусом, не осталось свободных мест. По состоянию на 8 октября госпитализировано 811 человек с пневмонией, 667 из них имеют подтвержденный COVID-19.

Об этом сообщает “Суспильне”, ссылаясь на комментарий заместителя мэра Харькова Светланы Горбуновой-Рубан.

Медперсонал достал из складов дополнительные кровати. Их разместили в холлах и коридорах больниц.

“Заполненность все время 100%. Но идет динамическое изменение людей: одного выписали, тут же на эту кровать положили другого человека. Койки не пустуют. Есть даже ситуации, когда человек может немножко подождать в приемном отделении, пока выпишется и поедет тот, кто лежит на кровати”, – отметила Горбунова-Рубан.

Чиновница отметила, что в городской больнице №18 одновременно могут находиться 50 пациентов. Однако 7 октября там насчитывалось 53 пациента. Полная загруженность наблюдается во всех больницах города.

По словам заммэра, медперсонала пока хватает. Решается вопрос о проведении кислорода в больницы.

За минувшие сутки в Харьковской области коронавирус подтвердили у 576 человек. Дома лечатся 5800 харьковчан, 287 имеют подтвержденный COVID-19, но болеют бессимптомно, среди больных 474 ребенка, 257 медиков.