Кабинет министров Украины решил направить выигрыш НАК "Нафтогаз Украины" в Стокгольмском арбитраже в размере 2,9 млрд долларов на строительство дорог, школ, детсадов и больниц.

Об этом сегодня на заседании Кабинета министров заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В частности, Шмыгаль поручил Министерству финансов и Министерству энергетики и защиты окружающей среды в течение ближайшей недели разработать механизм привлечения этих средств.

“Очень важно, что значительная часть этих средств, по инициативе президента, будут направлены на программу “Большая стройка”. То есть на дороги, школы, детские сады и реконструкцию 210 приемных отделений опорных больниц”, – сказал он.

В свою очередь, глава правления “Нафтогаза” Андрей Коболев отметил, что сейчас на счетах компании находится 7 млрд грн, $1,74 млрд, 340 млн евро.

“В любой момент, когда будет принято решение акционером об уплате средств в виде дивидендов или любым другим образом, эти средства могут быть переданы в государственный бюджет Украины”, – сказал он.