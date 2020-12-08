Об этом заявила народный депутат от фракции “Голос” Ольга Стефанишина, информируют #Буквы.
По ее словам, Государственное казначейство остановило финансирование двух программ Минздрава на сумму 1,9 миллиарда гривен. Эти деньги должны были пойти на развитие экстренной помощи и модернизацию больниц. Однако за девять месяцев Минздрав не смог утвердить план использования этих денег. Именно поэтому эти средства не будут использованы в 2020 году.
“За эти 2 миллиарда гривен можно было бы оснастить десятки больниц. МОЗ должен был закупить аппараты ИВЛ, мониторы пациента, аппараты УЗИ, дефибрилляторы, которые помогли бы спасти не одного человека. Но из-за бездействия МОЗ больницы и дальше вынуждены получать помощь от волонтеров или просто оставаться без оборудования”, – заявила Стефанишина.
- Фракция “Голос” выступает за увольнение министра здравоохранения Максима Степанова после того, как в Украине ввели карантин выходного дня.
- Проект постановления об отставке Степанова зарегистрировали в Раде в конце июля. Инициатором выступила фракция “Голос”. Подписи за отставку главы Минздрава начали собирать еще в мае – по словам депутатов, из-за попыток свернуть медреформу и коррупционные скандалы.