Министерство здравоохранения и его глава Максим Степанов лишили больницы почти 2 миллиардов гривен. Финансирование двух программ остановлено, поскольку профильное министерство во время пандемии не смогло найти, на что потратить эти деньги.

Об этом заявила народный депутат от фракции “Голос” Ольга Стефанишина, информируют #Буквы.

По ее словам, Государственное казначейство остановило финансирование двух программ Минздрава на сумму 1,9 миллиарда гривен. Эти деньги должны были пойти на развитие экстренной помощи и модернизацию больниц. Однако за девять месяцев Минздрав не смог утвердить план использования этих денег. Именно поэтому эти средства не будут использованы в 2020 году.

“За эти 2 миллиарда гривен можно было бы оснастить десятки больниц. МОЗ должен был закупить аппараты ИВЛ, мониторы пациента, аппараты УЗИ, дефибрилляторы, которые помогли бы спасти не одного человека. Но из-за бездействия МОЗ больницы и дальше вынуждены получать помощь от волонтеров или просто оставаться без оборудования”, – заявила Стефанишина.