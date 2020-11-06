Министр охраны здоровья Максим Степанов прокомментировал причины, при которых пациентам с COVID-19 отказывают в госпитализации.

Об этом он рассказал в ходе брифинга.

Степанов пояснил, что пациента могут госпитализировать только по конкретным клиническим показателям.

“Во-первых, любая госпитализация должна проходить исключительно по показателям. Это, в том числе и безопасность здоровья. Любая больница имеет так называемую внутрибольничную инфекцию. Если у вас нет показателей к госпитализации, то безопасней лечиться дома. Во-вторых, больница – это не санаторий. Это должно проходить исключительно по показателям и по установленному диагнозу врачом и по его направлению”, – сказал Степанов.

Чтобы пациента с COVID-19 госпитализировали, должны быть такие показатели: частота дыхания 10 или больше 30 дыхательных движений; сатурация при измерении пульсоксиметром менее чем 92; нарушение сознания; если средний ход заболевания и есть сопутствующие заболевания.