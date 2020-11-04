Об этом сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко в комментарии изданию LB.ua.

“Обсуждаются сейчас все больницы, все санатории, а также дополнительное развертывание госпиталей за пределами учреждений охраны здоровья. Оцениваются все потенциальные риски и возможности. Простого решения нет. Так же было с учреждениями Академии медицинских наук. Сначала мы их рассматривали как дополнительные места для расширения именно для госпитализации больных COVID. В дальнейшем, когда просмотрели их материально-техническую базу и базу больниц города Киева, было принято решение, что лучше перепрофилировать больницы, которые уже имеют отделения по COVID, многопрофильные. А в учреждения Академии медицинских наук переводить других больных – в институт Стражеско сердечных, в Шалимова хирургических и т.д”, – сказал он.

Ляшко отметил, что в Киеве сейчас меняют маршруты пациентов.

“Экстренка уже не будет вести пациентов в 17-ю больницу, например, а будет вести в заведение Академии медицинских наук, в зависимости от профиля заболевания. Аналогично и с “Феофанией” – сейчас решаем, будем ли перенаправлять туда соматических больных или будем ее перепрофилировать под COVID”, – пояснил он.

Кроме того, по словам главного санитарного врача, также рассматривается вариант размещения больных коронавирусом вне медицинских учреждений.

“Дворцы спорта, выставочные центры, автомобильные центры – рассматриваем места, где есть отопление, канализация, водоснабжение и площадь, где можно развернуть дополнительные кровати”, – сказал он.