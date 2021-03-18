Об этом сообщают #Буквы.
Ранее #Буквы рассказывали, что несколько месяцев назад 8-летняя модель из Киева Мила Маханец и 13-летний блоггер Паша Пай объявили, что теперь они — пара. Подробнее о героях, их “отношениях” и реакции родителей и общества — по ссылке.
После того как история получила огласку уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба обратился в киберполицию. 16 марта родителей детей допросили.
И мать Миланы, и Паша (вероятно, самостоятельно) освещали “отношения” детей в соцсетях Instagram и Likee. В последней — наиболее активно.
По состоянию на 18 марта их основные аккаунты в Likee @milana_maxanets @pasha_pai заблокированы.
О блокировании профилей детей сообщил и уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.
“После инцидента, который получил резонанс, аккаунты “юных блогеров” в сети LIKEE заблокированы. Поступило сообщение от официального представителя сети, они возмущены таким контентом”, — рассказал он.
- Напомним, дедушкой 8-летней Миланы Маханец оказался работник Верховной Рады Сергей Шумейко.