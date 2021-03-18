Соцсеть Likee заблокировала аккаунты 8-летней модели из Киева Милы Маханец и 13-летнего блогера Паши Пая, которые рассказывали о своем "романе".

Об этом сообщают #Буквы.

Ранее #Буквы рассказывали, что несколько месяцев назад 8-летняя модель из Киева Мила Маханец и 13-летний блоггер Паша Пай объявили, что теперь они — пара. Подробнее о героях, их “отношениях” и реакции родителей и общества — по ссылке.

После того как история получила огласку уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба обратился в киберполицию. 16 марта родителей детей допросили.

И мать Миланы, и Паша (вероятно, самостоятельно) освещали “отношения” детей в соцсетях Instagram и Likee. В последней — наиболее активно.

По состоянию на 18 марта их основные аккаунты в Likee @milana_maxanets @pasha_pai заблокированы.

О блокировании профилей детей сообщил и уполномоченный президента по правам ребенка Николай Кулеба.

“После инцидента, который получил резонанс, аккаунты “юных блогеров” в сети LIKEE заблокированы. Поступило сообщение от официального представителя сети, они возмущены таким контентом”, — рассказал он.

Впрочем, омбудсмен он не указал, что еще со вчера у детей есть новые аккаунты. Если верить скриншотам со статистикой просмотров, предоставленным мамой Миланы Дарьей, новый профиль стремительно набирает популярность.