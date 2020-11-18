Об этом #Буквам сообщила администрация “Феофании” в ответе на запрос.
В эту сумму, в частности, входит пребывание в стационаре, врачебное наблюдение, диагностические процедуры и использование предназначенных медикаментов в соответствии с состоянием пациента и протеканием заболевания.
То есть, стоимость ежедневного лечения может увеличиваться, если пациенту назначили дорогие лекарства и процедуры.
- Президент Владимир Зеленский и глава Офиса президента Андрей Ермак, у которых подтвердили COVID-19, в настоящее время находятся в изолированных палатах больницы “Феофания“. В палате президента установлена спецсвязь. У Ермака просто изолированная палата.
- Пятый президент Украины Петр Порошенко потребовал от Правительства и действующего главы государства Владимира Зеленского в течение 72-х часов открыть ведомственные больницы и Феофанию для приема больных коронавирусом COVID-19 украинцев.
- Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что больницу “Феофания” могут перепрофилировать для больных коронавирусом COVID-19.