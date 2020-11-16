Об этом #Буквам рассказали люди, которые уже переболели коронавирусом.

Почти все лечение Олега Потапенко, который пробыл в больнице 31 день, происходило за счет мужчины. Бесплатно выдавали антибиотики, рассказал он #Буквам. Все остальное больные покупали за собственные деньги. Всего мучина потратил 17 000 гривен только на лекарства. Отдельно он покупал еду и продукты.

“Доставку еды мы заказывали на первый этаж, потом санитарки спускались вниз и приносили нам еду. Никто из родных в больницу не пускали. Медицинский персонал общался с нами очень грубо. День начинался с мата, особенно по субботам. На выходных к нам вообще никто не подходил, потому что врач был один дежурный по больнице”, – рассказывает мужчина.

Андрей Андреев, попавший в реанимацию потратил на лекарства 95 000 гривен.

“Я очень сильно похудел во время пребывания в больнице. Всего я потерял 30 килограммов. Также у меня атрофия мышц из-за длительного лежания. Сейчас я начал ходить, но мне очень сложно пока. Поэтому меня ждет много месяцев реабилитации. Я бы может поехал куда в санаторий, однако после лечения у меня на это совсем не осталось средств”, – рассказывает мужчина.

Киевлянин Владимир за 14 дней лечения потратил 15 000 гривен. При этом он одобрительно отозвался об Оболонской больнице, где лечился.

“Рядом со мной лежала бабушка из Запорожья. Рассказывала, что она две недели погибала в Запорожье, а в Киеве ее вытащили за один день. Скорые едут постоянно. Я пока лежал в больнице постоянно слышал мигалки. Однако отделение не было переполнено – врачи не брали больше, чем позволяют возможности больницы. Я не видел такого, чтобы лежали в коридорах”, – вспоминает мужчина.

“У меня еще остаются последствия коронавируса, связанные с тахикардией и давлением. К коронавируса у меня не было таких перепадов давления. В нормальном состоянии у меня давление 130 на 90, а подскочил до 175. Мой знакомый врач сказал мне, что это продлится еще около месяца. Поэтому первое, что я сделаю после выздоровления, – обращусь к кардиологу”, – добавляет Владимир.