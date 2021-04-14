Президент України Володимир Зеленський ініціював ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва (ОАСК). Замість нього він пропонує створити інший суд.

Деталі відповідного президентського законопроєкту оприлюднені на сайті Верховної Ради України.

Йдеться про документ № 5369 від 13 квітня “Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду”.

Він містить три ключові пункти:

• Ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва.

• Утворити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві.

• Територіальна юрисдикція Київського міського окружного адміністративного суду поширюється на місто Київ.

У законопроєкті окремо зазначено, що ОАСК припиняє здійснення правосуддя “з дня набрання чинності цим законом”.

При цьому до початку роботи новоствореного Київського міського окружного адміністративного суду справи розглядатиме Київський окружний адміністративний суд, юрисдикція якого поширюється на Київську область.

ОАСК повинен “невідкладно, протягом 10 робочих днів” передати “судові справи, які перебувають у його володінні, до Київського окружного адміністративного суду”.

Законодавча колізія

Як пояснив у коментарі #Буквам юрист Назар Чорний, підготований Банковою законопроєкт про ліквідацію ОАСК містить законодавчу колізію.

Так, згідно із частиною 6 статті 147 діючого закону України “Про судоустрій і статус суддів”, суд, що ліквідується, “припиняє здійснення правосуддя з дня опублікування в газеті “Голос України” повідомлення голови новоутвореного суду про початок роботи новоутвореного суду”.

В президентському ж законопроєкті прописано що ОАСК має припинити діяльність “з дня набрання чинності цим законом” (що наразі суперечить нормам чинного законодавства).

Крім того, незрозуміло, звідки в законопроєкті Зеленського з’явився термін у 10 днів на передачу судових справ, якщо згідно із законом “Про судоустрій і статус суддів” частина повинна передаватися негайно, інші – у місячний термін.

Як зазначив Назар Чорний, для врегулювання цієї правової колізії на Банковій підготували ще один законопроєкт – № 5370 (“Про внесення зміни до розділу ХІI “Прикінцеві та перехідні положення” закону України “Про судоустрій і статус суддів”).

Його також зареєстрували в Раді 13 квітня. А ініціатором цього документа вказаний Володимир Зеленський.

Цей законопроєкт передбачає, що під час ліквідації ОАСК застосовуватимуться норми президентського закону (а не положення статті 147 документа “Про судоустрій і статус суддів”).

Для того, щоб законопроєкти Зеленського запрацювали (у разі їх ухвалення), вони мають бути підтримані одночасно. Або ж першим має бути ухвалений №5370.

Крім того, Назар Чорний звернув увагу на той факт, що Вища рада правосуддя надавала висновок щодо іншого президентського законопроєкту про ліквідацію ОАСК.

Як відомо, ВРП має надавати обов’язкові до розгляду консультативні висновки щодо законопроєктів із питань утворення, реорганізації чи ліквідації судів, судоустрою і статусу суддів.

5 квітня на сайті ВРП було оприлюднено повідомлення про затвердження консультативного висновку “щодо проєкту закону України “Про ліквідацію та утворення окружних адміністративних судів, юрисдикція яких поширюється на територію Київської області та міста Києва”, що надійшов з Офісу президента”.

Судячи з повідомлення, висновок ВРП надавала з приводу законопроєкту, яким пропонувалося, крім ОАСК, ліквідувати також Київський окружний адміністративний суд й “утворити Окружний адміністративний суд Київської області та міста Києва”.

До парламенту ж Володимир Зеленський вніс зовсім не цей законопроєкт, проте у пояснювальній записці до нього згадується вказаний вище висновок ВРП (від 4 березня).

Судячи з даних на сайті ВРП, висновків до якихось інших законів щодо ліквідації ОАСК рада правосуддя не надавала.

Як зазначив юрист, це вже є порушенням статті 125 Конституції України, оскільки Банкова надіслала Вищій раді правосуддя для консультацій один проєкт закону, а до парламенту подала інший.

Згідно зі статтею 125 Конституції, “суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проєкт якого вносить до Верховної Ради президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя”.

Справа ОАСК

17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.

Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.

Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр.

Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.

11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).

12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит.

3 листопада Національне антикорупційне бюро України повторно оголосило в розшук голову ОАСК. А той заявив, що нібито не є підозрюваним у справі.

22 лютого голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка в четвертий раз не змогли примусово доставити до Вищого антикорупційний суд України для обрання йому запобіжного заходу.

Затримання брата голови ОАСК

Минулого тижня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали двох адвокатів при отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. Одним із них був Юрій Зонтов – брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

За цю винагороду адвокати обіцяли через голову ОАСК Вовка розв’язати питання з одним із суддів про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.

За місцем виявлення “предмету неправомірної вигоди” детективи НАБУ також знайшли антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та самого Зонтова. Також були виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів (загалом понад 130 млн грн).

Вищий антикорупційний суд відправив Юрія Зонтова під варту на 60 днів із альтернативою внесення застави в 35 млн 185 тисяч гривень.