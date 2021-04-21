Судді Окружного адміністративного суду Києва (ОАСК) звернулись до членів Моніторингового комітету Парламентської Асамблеї Ради Європи (ПАРЄ) через законопроєкт президента Володимира Зеленського про ліквідацію суду.

Про це повідомили у пресслужбі ОАСК.

Наголошується, що у своєму листі судді звернули увагу на те, що порядок ліквідації судових установ визначений Конституцією України та Законом України “Про судоустрій і статус суддів” та передбачає необхідною умовою ініціативи щодо ліквідації суду наявність висновку Вищої ради правосуддя.

“Порушення передбаченого законом порядку ліквідації суду ставить під загрозу конституційний порядок в державі”, – зауважили в ОАСК.

Крім того, судді вважають, що Зеленський подав законопроєкт про ліквідацію ОАСК за відсутності визначених законодавством підстав, а його ініціатива направлена лише на звільнення суддів та працівників адмінсуду, оскільки не передбачена процедура їх переведення до новоствореного органу.

У своєму зверненні до ПАРЄ судді заявили, що Зеленський не може звільняти суддів у такий спосіб та звинувачувати їх у корупції, оскільки для цього повинні бути вироки повноважного суду відносно суддів та працівників ОАСК.

Нагадаємо, що 13 квітня президент Володимир Зеленський подав до Верховної Ради проєкт закону “Про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду” № 5369 без консультацій з Вищою радою правосуддя (ВРП).

Деталі відповідного президентського законопроєкту оприлюднені на сайті Верховної Ради України.

Йдеться про документ № 5369 від 13 квітня “Про ліквідацію Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду”.

Він містить три ключові пункти:

• Ліквідувати Окружний адміністративний суд міста Києва.

• Утворити Київський міський окружний адміністративний суд із місцезнаходженням у місті Києві.

• Територіальна юрисдикція Київського міського окружного адміністративного суду поширюється на місто Київ.

Як пояснив у коментарі #Буквам юрист Назар Чорний, підготований Банковою законопроєкт про ліквідацію ОАСК містить законодавчу колізію. Детальніше про це – у матеріалі.

Справа ОАСК

17 липня детективи НАБУ провели обшуки в будівлі ОАСК. У суді заявили, що обшуки пов’язані з розслідуванням “справ Майдану”.

Згодом стало відомо, що НАБУ повідомило про підозру голові суду (ним в січні 2020 року було повторно обрано скандального суддю Павла Вовка), а також ще шести особам.

Загалом у рамках кримінального провадження, за яким було проведено обшуки в Окружному адміністративному суді міста Києва, НАБУ оголосило 12 підозр.

Національне антикорупційне бюро розсекретило матеріали слідчих дій і деталі злочинів, в яких підозрюється голова Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк та ще 11 осіб. #Букви розповідали про це у деталях.

11 серпня цього року НАБУ оголосило в розшук голову Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка і ще 6 фігурантів “справи ОАСК”. Крім Вовка, у розшук оголосили чотирьох суддів ОАСК (Володимира Келеберду, Ігоря Качура, Ігоря Погрібніченка, Олексія Огурцова) та двох членів Вищої кваліфікаційної комісії суддів України (Миколу Сіроша, Сергія Остапця).

12 серпня голова Окружного адміністративного суду Києва Павло Вовк заявив, що перебуває в Україні та готовий прийти на допит.

3 листопада Національне антикорупційне бюро України повторно оголосило в розшук голову ОАСК. А той заявив, що нібито не є підозрюваним у справі.

22 лютого голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка в четвертий раз не змогли примусово доставити до Вищого антикорупційний суд України для обрання йому запобіжного заходу.

Затримання брата голови ОАСК

Минулого тижня детективи Національного антикорупційного бюро України затримали двох адвокатів при отриманні хабаря у розмірі 100 тисяч доларів. Одним із них був Юрій Зонтов – брат голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка.

За цю винагороду адвокати обіцяли через голову ОАСК Вовка розв’язати питання з одним із суддів про позитивне рішення у справі за позовом суб’єкта господарювання.

За місцем виявлення “предмету неправомірної вигоди” детективи НАБУ також знайшли антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та самого Зонтова. Також були виявлені великі обсяги іноземної готівки: понад 3,7 млн доларів США, 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів (загалом понад 130 млн грн).

Вищий антикорупційний суд відправив Юрія Зонтова під варту на 60 днів із альтернативою внесення застави в 35 млн 185 тисяч гривень.