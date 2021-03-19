Об этом сообщила заместитель главы Комитета гуманитарной и информполитики, народный депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук в Facebook.
“Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинскй поэтессы и писательницы Лины Костенко”, – рассказала она.
Что известно о Лине Костенко?
Лина Костенко — одна из самых известных украинских поэтесс современности, прозаик и общественный деятель. Она является автором более 15-ти поэтических сборников (“Паруса”, “Путешествия сердца”, “Над берегами вечной реки”, “Сад нетающих скульптур”, “Река Гераклита”), романа “Записки украинского сумасшедшего”.
Поэтесса была удостоена Государственной премии им. Т. Шевченко за исторический роман в стихах “Маруся Чурай”. Она также является лауреатом премии имени Елены Телиги, премий Антоновичей и Петрарки, награждена знаком отличия президента Украины и орденом князя Ярослава Мудрого V степени.
Кроме того, Лина Костенко — почетный профессор Киево-Могилянской академии, почетный доктор Львовского и Черновицкого университетов.
В 2005 году Лина Костенко отказалась от звания Героя Украины.
- Напомним, что 19 марта известная украинская поэтесса Лина Костенко отмечает 91-ый день рождения. Бескомпромиссную, искреннюю и справедливую украинку поздравляют тысячи людей со всего мира. Детальнее об этом – в материале.