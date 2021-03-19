Комитет Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики поддержал инициативу номинировать украинскую поэтессу и писательницу Лину Костенко на Нобелевскую премию по литературе в 2022 году.

Об этом сообщила заместитель главы Комитета гуманитарной и информполитики, народный депутат от “Слуги народа” Евгения Кравчук в Facebook.

“Поддержим для номинации на присуждение Нобелевской премии по литературе в 2022 году кандидатуру украинскй поэтессы и писательницы Лины Костенко”, – рассказала она.

Что известно о Лине Костенко?

Лина Костенко — одна из самых известных украинских поэтесс современности, прозаик и общественный деятель. Она является автором более 15-ти поэтических сборников (“Паруса”, “Путешествия сердца”, “Над берегами вечной реки”, “Сад нетающих скульптур”, “Река Гераклита”), романа “Записки украинского сумасшедшего”.

Поэтесса была удостоена Государственной премии им. Т. Шевченко за исторический роман в стихах “Маруся Чурай”. Она также является лауреатом премии имени Елены Телиги, премий Антоновичей и Петрарки, награждена знаком отличия президента Украины и орденом князя Ярослава Мудрого V степени.

Кроме того, Лина Костенко — почетный профессор Киево-Могилянской академии, почетный доктор Львовского и Черновицкого университетов.

В 2005 году Лина Костенко отказалась от звания Героя Украины.