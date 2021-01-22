Об этом сообщает The Verge.

Компания, которая предлагает виртуализированную версию iOS для тестирования безопасности, успешно перенесла Ubuntu на M1 Macs и выпустила учебное пособие для других.

Модифицированная версия Ubuntu загружается в обычный пользовательский интерфейс и включает поддержку USB.

Команда Corellium детально описала, как им удалось запустить Ubuntu.

Компания Corellium успешно портировали Ubuntu на Mac с M1. Она рассказала, что столкнулась с трудностями из-за нестандартных чипов.

Сообщается, что команда Corellium загрузила Linux через USB. К сожалению, пока разработчики не смогли использовать задействовать GPU M1. Вся графика обрабатывается на программном уровне.

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