Об этом сообщает The Verge.

Компания, которая предлагает виртуализированную версию iOS для тестирования безопасности, успешно перенесла Ubuntu на M1 Macs и выпустила учебное пособие для других.

Модифицированная версия Ubuntu загружается в обычный пользовательский интерфейс и включает поддержку USB.

Команда Corellium детально описала, как им удалось запустить Ubuntu.

Компания Corellium успешно портировали Ubuntu на Mac с M1. Она рассказала, что столкнулась с трудностями из-за нестандартных чипов.

Linux is now completely usable on the Mac mini M1. Booting from USB a full Ubuntu desktop (rpi). Network works via a USB c dongle. Update includes support for USB, I2C, DART. We will push changes to our GitHub and a tutorial later today. Thanks to the @CorelliumHQ team ❤️🙏 pic.twitter.com/uBDbDmvJUG

— Chris Wade (@cmwdotme) January 20, 2021