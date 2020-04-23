Киностудия Lionsgate начала работу над еще одним фильмом франшизы "Голодные игры" по романам Сьюзен Коллинз.

Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.

Так будет экранизирована новая книга Сьюзен Коллинз “Баллада о певчих птицах и змеях”, которая является приквелом “Голодных игр”. Она выйдет в мае 2020 года.

Известно, что режиссером фильма будет Фрэнсис Лоуренс, ранее снявший три фильма саги. Сценарием займется Майкл Арндт , участвовавший в создании фильма “Звездные войны: Пробуждение силы”.

В синопсисе будущего фильма говорится, что он расскажет о 18-летнем Кориолане Сноу — будущем президенте Панема и главном антагонисте трилогии. Кто будет сниматься в фильме на данный момент неизвестно.

Отметим, первый фильм “Голодные игры” вышел в 2012 году. Режиссером проекта выступил Гэри Росс. Далее появились фильмы “Голодные игры: И вспыхнет пламя”, “Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 1” и “Голодные игры: Сойка-пересмешница. Часть 2”, которые были сняты Фрэнсисом Лоуренсом. Последний фильм вышел почти 5 лет назад. В целом фильмы франшизы заработали в прокате более 3 млрд долларов.