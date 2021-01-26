Более 70% украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

Так, 74,3% респондентов заявили, что дела движутся в неправильном направлении.

Противоположного мнения придерживаются лишь 10% опрошенных.

Остальные 15,7% респондентов не определились либо же отказались отвечать на вопрос.

Стоит отметить, что, согласно октябрьскому опросу КМИС, 69,5% считали, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении. Таким образом, количество таких респондентов с октября выросло почти на 5%.

Кроме того, в октябре прошлого года 21,3% респондентов были уверены, что страна движется в правильном направлении. Таким образом, по состоянию на январь-2021 этот показатель снизился на 11%.

Всеукраинский опрос проводился 22 января 2021 года методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assisted telephone interviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше). В выборку не включаются территории, которые временно не контролируются властью Украины – АР Крым, отдельные районы Донецкой и Луганской областей.

В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинскими властями.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и без учета дизайн-эффекта) не превышает: 3,1% – для показателей, близких к 50%, 2,7% – для показателей, близких к 25%, 2,1% – для показателей, близких к 12%, 1,4% – для показателей, близких к 5%.