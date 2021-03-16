Лишь около 18% украинцев считают, что события в Украине развиваются в правильном направлении, а более 66% придерживаются противоположного мнения.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической службой Центра Разумкова с 5 по 9 марта 2021 года.

Так, 17,7% респондентов заявили, что события в стране развиваются в правильном направлении.

В то же время 66,4% считают, что события развиваются в неправильном направлении. А 15,9% респондентов затруднились ответить на этот вопрос.

В ходе опроса 68,1% респондентов оценили экономическую ситуацию в стране как “очень плохую” или “достаточно плохую”.

Лишь 2,1% опрошенных оценили экономическую ситуацию как “хорошую” или “очень хорошую”, а 28,1% – как “не плохую и не хорошую”.

Несколько лучше опрошенные оценили уровень благосостояния их семей. Так, 44,2% респондентов оценили его как “очень” или “достаточно” плохой, 45,1% – как “не плохой и не хороший”, а 8,6% – как “хороший” или “очень хороший”.

По данным социологов, украинцы не слишком верят в быстрые положительные изменения в экономической сфере: только 8,8% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны улучшится. А 9,2% надеются, что за 3 месяца изменится к лучшему уровень благосостояния их семьи.

Чаще граждане ожидают ухудшения ситуации в ближайшие месяцы: почти 30% считают, что в ближайшие 3 месяца экономическое положение страны изменится к худшему, а 22,8% – что за это время изменится к худшему уровень благосостояния их семьи.

Однако наиболее распространено мнение, что ситуация за 3 месяца существенно не изменится.

“Ожидания изменений в ближайшие 2-3 года противоречивы: доли респондентов, ожидающих, что экономическая ситуация за этот период в стране улучшится, ухудшится или не изменится, мало отличаются и находятся в диапазоне от 22 до 25%”, – уточнили социологи.

Согласно опросу, 19,4% респондентов считают, что Украина способна преодолеть существующие проблемы и трудности в течение ближайших нескольких лет, 50,5% – что она способна преодолеть их в более отдаленной перспективе, а 18,9% – что не способна их преодолеть.

Исследование проведено методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 респондентов в возрасте от 18 лет во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.