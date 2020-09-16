Менее 20% украинцев считают, что дела в нашей стране развиваются в правильном направлении.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группы “Рейтинг” 3-6 сентября 2020 года.

Еще 68 % опрошенных заявили, что дела в Украине развиваются в неправильном направлении.

“68 % опрошенных считают, что дела в Украине идут в неправильном направлении, 18 % – оценивают вектор развития дел как правильный”, – проинформировали социологи.

Стоит отметить, что с сентября 2019 года количество тех, кто уверен в правильном курсе Украины, периодически уменьшалось. Так, в сентябре таких было 52%, в декабре 2019 года – уже 40%, в марте 2020 года – 23%.

Опрос проводился среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2000 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,2 %.