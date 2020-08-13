Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с центром SOCIS.
Так, 21,1 % респондентов выразили мнение, что за последний месяц вырос риск заразиться вирусом.
Еще 14,9% считают, что риск уменьшился. А 48,9% опрошенных заявили, что риски не изменились.
Респондентам также был задан вопрос, есть ли среди их родственников, соседей или знакомых люди, заболевшие COVID-19.
83,2% ответили на него отрицательно, а положительно – 13,7 %.
Проблема эпидемии коронавируса очень волнует 30,3% опрошенных, а “скорее волнует” – 35,9 %. Совсем не волнует ситуация с эпидемией 14,2 % респондентов.
Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью “face-to-face” по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей по таким показателям, как возраст, пол, тип поселения (город/село) и разделение страны на области. Всего опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.
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