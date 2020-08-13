Лишь чуть более 20 % украинцев считают, что власть делает все от нее зависящее в борьбе с коронавирусом COVID-19.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с центром SOCIS.

Так, у респондентов спросили, что они думают по поводу усилий украинской власти в борьбе с распространением эпидемии коронавируса на территории нашей страны.

В ответ лишь 21 % опрошенных заявили, что “власть делает все, что может”.

Еще 46,1 % украинцев считают недостаточными усилия украинской власти по борьбе с COVID-19.

А 21,2 % опрошенных заявили, что власть ничего не делает для борьбы с распространением эпидемии.

Опасным заболеванием коронавирус считают 38,9 % респондентов.

Еще 38,5 % выразили уверенность, что проблема коронавируса “слишком преувеличена” и существует много других, более опасных заболеваний.

О том, что коронавирус может иметь катастрофические последствия для человечества, заявили 18,3 % опрошенных.

Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью “face-to-face” по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей по таким показателям, как возраст, пол, тип поселения (город/село) и разделение страны на области. Всего опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.