Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Центром Разумкова совместно с центром SOCIS.
Так, у респондентов спросили, что они думают по поводу усилий украинской власти в борьбе с распространением эпидемии коронавируса на территории нашей страны.
В ответ лишь 21 % опрошенных заявили, что “власть делает все, что может”.
Еще 46,1 % украинцев считают недостаточными усилия украинской власти по борьбе с COVID-19.
А 21,2 % опрошенных заявили, что власть ничего не делает для борьбы с распространением эпидемии.
Опасным заболеванием коронавирус считают 38,9 % респондентов.
Еще 38,5 % выразили уверенность, что проблема коронавируса “слишком преувеличена” и существует много других, более опасных заболеваний.
О том, что коронавирус может иметь катастрофические последствия для человечества, заявили 18,3 % опрошенных.
Исследование проводилось в период с 21 по 28 июля 2020 года методом стандартизированного интервью “face-to-face” по месту жительства респондентов. Результаты представляют взрослое население Украины в целом (старше 18 лет) без учета неподконтрольных территорий АР Крым, части Донецкой и Луганской областей по таким показателям, как возраст, пол, тип поселения (город/село) и разделение страны на области. Всего опрошено 4 тыс. респондентов в возрасте старше 18 лет.
- По состоянию на 13 августа в Украине установлен очередной антирекорд по количеству новых случаев коронавируса COVID-19 – 1592 за сутки.
- В Министерстве охраны здоровья Украины готовятся ко второй волне распространения коронавируса COVID-19, которая наиболее вероятна с октября.
- В Украине действуют обновленные правила адаптивного карантина. Страну разделили на 4 зоны карантина: “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “зеленую”. В каждой из них – свои ограничения. Адаптивный карантин в нашей стране продлен до 31 августа.