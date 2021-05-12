Лише трохи більше ніж 20% українців підтримують тезу про те, що в уряді повинні працювати "нові обличчя", а понад 60% – виступають за професійність.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою “Рейтинг” 23-27 квітня 2021 року.

Соціологи запитали в респондентів, хто, на їхню думку, повинен працювати в уряді: спеціалісти з досвідом роботи у владі чи нові люди, які ще не були у владі.

У результаті 65% опитаних висловили думку, що в уряді повинні працювати спеціалісти з досвідом роботи у владі.

І лише 23% – висловилися за так звані “нові обличчя”.

Варто зазначити, що, порівняно з даними лютого 2021 року, кількість українців, які виступають за “нові обличчя”, скоротилася на 4%. А якщо порівнювати з даними січня 2019 року, то кількість прихильників “нових облич” скоротилася вдвічі (з 47% до 23%).

Найбільше прихильників ідеї “нових облич” у владі – серед електорату пропрезидентської партії “Слуга народу” (43%). Як відомо, саме президент Володимир Зеленський під час виборчої кампанії декларував ідеї появи у владі “нових облич” замість “старої влади”.

Під час опитування 65% українців висловили думку, що країна рухається у неправильному напрямку, а 22% – у правильному. Ще 13% – не визначилися.

Відносно краще оцінюють напрямок розвитку України молоді опитані (18-29 років), мешканці обласних центрів та виборці партії “Слуга народу”.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,2% .