Только 27 % украинцев считают, что после местных выборов, которые состоятся 25 октября, на региональном уровне произойдут какие-то изменения.

Об этом свидетельствует социологический опрос, проведенный группой “Рейтинг” с 29 августа по 3 сентября 2020 года.

В частности, 56 % респондентов считают, что ситуация в их городе после местных выборов не изменится. 27 % ожидают улучшения, только 8 % – ухудшение.

В то же время, 59 % опрошенных отметили, что обязательно будут принимать участие в местных выборах. 19 % заявили, что шансы на их участие составляют “50 на 50”, 7 % – высказались, что возможно придут на участки, 14 % оценили свое участие в местных выборах как маловероятное.

Относительно высокий уровень предвыборной мобилизации наблюдается среди старших.

Опрос был проведен методом CATI (computer-assisted telephone interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). Аудитория: население Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 10 000 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования: не более 1,0 %.

Напомним, 51 % украинцев считают, что местные выборы, которые состоятся 25 октября, не будут честными.