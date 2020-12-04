Лишь 35% украинцев постоянно носят защитные маски для лица на фоне эпидемии коронавируса COVID-19 и карантинных ограничений.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой “Рейтинг”.

Так, респондентам был задан вопрос, носят ли они защитную маску вне дома.

В итоге 35% опрошенных сообщили, что постоянно носят маски.

Еще 63% – носят их только в местах большого скопления людей (транспорт, магазины, рынки и т.д.).

И только 2% респондентов заявили, что пренебрегают ношением масок.

Кроме того, в ходе опроса 70% респондентов проинформировали, что считают реальной угрозу коронавируса лично для себя и семьи. Противоположного мнения придерживаются 25% опрошенных.

Опрос проводился среди населения Украины от 18 лет и старше. Выборка репрезентативна по возрасту, полу, регионам и типу поселения. Выборочная совокупность: 1200 респондентов. Личное формализованное интервью (face-to-face). Ошибка репрезентативности исследования: не более 2,8%. Сроки проведения: 27 ноября – 1 декабря 2020 года.