Об этом он сказал на брифинге.
“Если честно, то мне немного стыдно, потому что по всему отделения, где есть 24 сотрудника, лишь двое согласились на вакцинацию. Это я и еще одна медсестра. Возможно, это я недоработал”, – сказал Куценко.
По его словам, в Украине о вакцине распространяется очень много ложной информации.
“Я думаю, что после того, как покажу своим примером, в Украине будет намного больше желающих вакцинироваться”, – отметил врач.
На видео с 8-й минуты
- За первый день вакцинации против коронавируса прививки получили 159 украинцев.
- В четверг, 25 февраля, COVID-вакцину получили все региональные склады. Сегодня вакцинация от коронавируса начнется во всех областях.