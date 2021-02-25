Заведующий реанимации инфекционного отделения Александровской больницы Алексей Куценко заявил, что лишь двое сотрудников его отделения согласились вакцинироваться против коронавируса.

Об этом он сказал на брифинге.

“Если честно, то мне немного стыдно, потому что по всему отделения, где есть 24 сотрудника, лишь двое согласились на вакцинацию. Это я и еще одна медсестра. Возможно, это я недоработал”, – сказал Куценко.

По его словам, в Украине о вакцине распространяется очень много ложной информации.

“Я думаю, что после того, как покажу своим примером, в Украине будет намного больше желающих вакцинироваться”, – отметил врач.

На видео с 8-й минуты