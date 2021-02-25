Об этом он сказал на брифинге.

“Если честно, то мне немного стыдно, потому что по всему отделения, где есть 24 сотрудника, лишь двое согласились на вакцинацию. Это я и еще одна медсестра. Возможно, это я недоработал”, – сказал Куценко.

По его словам, в Украине о вакцине распространяется очень много ложной информации.

“Я думаю, что после того, как покажу своим примером, в Украине будет намного больше желающих вакцинироваться”, – отметил врач.

На видео с 8-й минуты