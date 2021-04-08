Об этом заявила министр охраны здоровья страны Каролина Дариас, информирует агентство Reuters.
Такое решение было принято после того, как европейские и британские регуляторы обнаружили потенциальную связь между препаратом и редкими случаями возникновения тромбов.
“Стратегия вакцинации меняется, и с завтрашнего дня вакцинированными AstraZeneca будут только люди старше 60 лет”, – отметила Дариас.
По ее словам, в четверг будет принято решение о введении второй дозы вакцины людям, которые уже получили первую.
Накануне Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) обнародовало заявление, в котором отметило, что побочным эффектом вакцины Vaxzevria от AstraZeneca действительно может быть тромбоз у взрослого населения. В агентстве объяснили, что возникновение тромбоза после вакцинации – это своего рода иммунный ответ организма.
Отмечалось, что тромбоз – в списке редких побочных эффектов COVID-вакцины Vaxzevria. Он может проявиться в течение двух недель после вакцинации. В данный момент такие случаи были зафиксированы, в частности, у женщин до 60 лет.
В агентстве сообщили, что им известно о 169 случаях редкого расстройства свертывания крови на 34 миллиона доз в Европе.
“Несмотря на редкость этих побочных эффектов, изменение инструкций (относительно использования препарата – ред.) является важным”, – отметила Мария Хесус Ламас, директор испанского регулятора лекарственных средств.
Решение Испании следует за аналогичным решением Италии, что рекомендовала прививки тем, кому за 60. А в Великобритании заявили, что люди до 30 лет должны получить альтернативу.
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