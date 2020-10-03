Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины.
Так, регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:
• загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50% в течение 5 дней подряд;
• среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;
• показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости (в 40 больных на 100 тысяч человек);
• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 %;
• показатель роста количества случаев COVID-19 составляет более 10 %.
Стоит отметить, что в Кировоградской области не превышен ни один показатель. Уровень заболеваемости населения в регионе составляет 19,9 случаев и не превышает базовый показатель заболеваемости.
В других регионах этот показатель превышен. Самый высокий он в Тернопольской (304,2 случая на 100 тыс. человек) и Черновицкой областях (227,7 случая).
В Киеве данный показатель находится на уровне 165,4.
- По состоянию на 9 утра субботы, 3 октября, в Украине за сутки зафиксировали 4661 новый случай заражения коронавирусом. Это рекордный показатель.
- В Украине 1 октября обновили зоны карантина, в зависимости от эпидемологической ситуации в регионах. Решение вступит в силу со следующего понедельника. “Красный” уровень установлен: в Тернопольской области – Тернополе и в Каневе Черкасской области. Киев отнесен к “желтой” зоне карантина.