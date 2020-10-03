Только в Кировоградской области Украины ситуация с распространением коронавируса COVID-19 позволяет ослабить карантин.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины.

Так, регионом с широким распространением COVID-19 считается такой, в котором есть хотя бы один из следующих признаков:

• загруженность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, составляет более 50% в течение 5 дней подряд;

• среднее количество тестирований методом полимеразной цепной реакции и иммуноферментного анализа составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней;

• показатель заболеваемости COVID-19 за 14 дней на 100 тыс. населения превышает базовый уровень заболеваемости (в 40 больных на 100 тысяч человек);

• коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 составляет более 11 %;

• показатель роста количества случаев COVID-19 составляет более 10 %.

Стоит отметить, что в Кировоградской области не превышен ни один показатель. Уровень заболеваемости населения в регионе составляет 19,9 случаев и не превышает базовый показатель заболеваемости.

В других регионах этот показатель превышен. Самый высокий он в Тернопольской (304,2 случая на 100 тыс. человек) и Черновицкой областях (227,7 случая).

В Киеве данный показатель находится на уровне 165,4.