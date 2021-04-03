Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины.
Согласно индикаторным показателям МОЗ, число госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения не должно превышать 60.
Этот показатель сейчас не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.
Наихудшая ситуация наблюдается в Хмельницкой области (там показатель уровня госпитализаций составляет 128,1 на 100 тыс. населения).
Также сложная ситуация в Винницкой, Житомирской, Николаевской областях и Киеве.
Самый высокий показатель загруженности в больницах COVID-коек с кислородом наблюдается в Киеве (81,8% при норме в менее чем 65%).
Сложная ситуация также в Житомирской (73,8%), Киевской (73,2%), Львовской (71,6%), Николаевской (72,4%) областях.
В “красной” зоне карантина сейчас находятся Киев и 10 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская.
- С 24 февраля в Украине снова начал действовать адаптивный карантин. В частности, действует эпидемическое зонирование: разделение страны на “зоны карантина” — “зеленую”, “желтую”, “оранжевую” и “красную”.
- 5 марта министр охраны здоровья Украины Максим Степанов заявил, что Украина вступила в третью волну распространения коронавируса COVID-19. Рост заболеваемости прогнозируется уже к концу апреля. Днем ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что не исключает введения в Украине жесткого карантина на фоне роста заболеваемости коронавирусом.
- Максим Степанов впоследствии сообщил, что сейчас нет необходимости вводить общенациональный локдаун (жесткий карантин) из-за ситуации с коронавирусом COVID-19.
- При этом в Министерстве охраны здоровья ожидают очередного повышения уровня заболеваемости коронавирусом и госпитализации в течение ближайшей недели или двух. В МОЗ считают адаптивный карантин “лучшей стратегией” в этой ситуации.
- В Киеве с понедельника, 5 апреля, будет существенно усилен карантин: закроются школы и детсады, а в общественный транспорт, в том числе в метро, будут пускать по спецпропускам.