По состоянию на субботу, 3 апреля, в Украине показатель уровня госпитализаций больных коронавирусом COVID-19 не превышен только в трех областях.

Об этом свидетельствуют данные Министерства охраны здоровья Украины.

Согласно индикаторным показателям МОЗ, число госпитализаций в течение последних 7 дней на 100 тысяч населения не должно превышать 60.

Этот показатель сейчас не превышен только в Кировоградской, Луганской и Херсонской областях.

Наихудшая ситуация наблюдается в Хмельницкой области (там показатель уровня госпитализаций составляет 128,1 на 100 тыс. населения).

Также сложная ситуация в Винницкой, Житомирской, Николаевской областях и Киеве.

Самый высокий показатель загруженности в больницах COVID-коек с кислородом наблюдается в Киеве (81,8% при норме в менее чем 65%).

Сложная ситуация также в Житомирской (73,8%), Киевской (73,2%), Львовской (71,6%), Николаевской (72,4%) областях.

В “красной” зоне карантина сейчас находятся Киев и 10 областей: Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черновицкая, Черниговская.