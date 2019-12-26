Об этом в комментарии #Буквам рассказала доцент кафедры внутренней медицины и инфекционных заболеваний Буковинского государственного медуниверситета Мирослава Березова.

По словам специалиста, последние исследованиям показывают, что жировая ткань — мощный эндокринный орган, который может иметь влияние как на психическое состояние человека, так и на умственные способности.

В частности, как отмечает Березова, мета-анализ, который был проведен в медицинском центре университета Лейдена в Нидерландах показал, что ожирение в 55% случаев может привести к усилению или появлению депрессивных состояний.

Также эксперт отметила, что по данным Центра исследований здорового питания Калифорнийского университета, лишний вес негативно влияет на память, внимание, умственную гибкость и принятия решений.

В связи с этим Березова подчеркнула, что ожирение нельзя рассматривать только как эстетическую проблему. Также эксперт объясняла, по каким параметрам можно диагностировать ожирение.

“Для верификации ожирения применяют показатель индекса массы тела (ИМТ), который рассчитывается как соотношение массы тела к росту. Характер распределения жировой ткани определяется с помощью коэффициента окружность талии/окружность бедер (ОТ/ОБ). Величина ОТ/ОБ для мужчин> 1,0 и женщин> 0,85 свидетельствует об абдоминальном типе ожирения. Показателем клинического риска развития метаболических осложнений ожирения является также величина окружности талии. Для женщин этот показатель не должен превышать 80 см, для мужчин – 94 см. С превышением окружности талии даже при нормальном индексе массы тела связывают так называемое висцеральное ожирение, которое имеет многочисленные негативные последствия. Особенно это касается развития инсулинорезистентности, что может привести к развитию сахарного диабета второго типа”, — объяснила эксперт.