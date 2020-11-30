Об этом сообщает агентство AFP.

Пожар на крупнейшем в мире песчаном острове у восточного побережья Австралии бушует уже более шести недель и уничтожает большие участки уникальных лесов острова.

Прогнозируется, что в понедельник температура достигнет пика в 34 градуса по Цельсию, что послужит еще большему распространению огня.

Растительность на острове Фрейзер очень сухая, поэтому очень легко воспламеняется.

Сообщается, что пожар бушует на 74 000 га, или 42 процентах острова.

Фото: East Booral Rural Fire Brigade

Для борьбы с огнем было задействовано 10 самолетов, в том числе некоторым из них была поручена защита культурно значимых мест проживания аборигенов.

Самолеты сбросили около 250 000 литров воды только в субботу.

Остров Фрейзер, известный своей большой популяцией динго, был внесен в список всемирного наследия благодаря своим тропическим лесам, пресноводным дюнным озерам и сложной системе песчаных дюн, которые все еще развиваются.

Его также называют К’гари, или рай, на языке местных жителей Бучулла, и это живописное место ежегодно привлекает сотни тысяч туристов.