Обломки самолета АН-26, который накануне потерпел крушение под Харьковом, попытаются собрать в исходное состояние.

Об этом в эфире телеканала “Украина 24” заявил глава правительственной комиссии по расследованию причин катастрофы, вице-премьер-министр Олег Уруский.

Он сказал, что радиус поисков обломков составляет от трех до пяти километров.

После того как будут выполнены все необходимые процедуры относительно тел погибших, начнется транспортировка обломков самолета.

“У нас в плане в первую очередь получить бортовой самописец, чтобы на основании этого самописца сделать анализ последних минут жизни этого транспорта. После этого самолет будет доставлен на специальную площадку, где специалистами будет проведена максимальная разборка его в исходное состояние”, – пояснил Уруский.

Также он сообщил о том, что обломки самолета никуда не вывозили, поскольку еще не закончены следственные действия на месте катастрофы.

Напомним, вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку разбился военный самолет, на борту которого находились офицеры и курсанты Университета воздушных сил им. Кожедуба. На месте работают полицейские и спасатели.

В Чугуев выехал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер. По его информации, пилот самолета АН-26 сообщал диспетчерам об отказе двигателя перед катастрофой.

По факту крушения военного самолета АН-26 Воздушных сил ВСУ в Харьковской области начато уголовное производство.

Правительство сформировало комиссию для расследования аварии. Президент Владимир Зеленский направляется в Харьковской области.