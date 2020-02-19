Самолет для эвакуации украинцев из Уханя вылетел в Китай.

Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Twitter-аккаунте.

“Самолет специального рейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и иностранных государств из города Ухань в Китае, – вылетел из аэропорта Борисполь”, – говорится в сообщении.

Согласно плану, самолет прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени.

⚡️Літак для евакуації українців вилетів до Китаю. Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, — вилетів із аеропорту Бориспіль. Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом. pic.twitter.com/3aJiNyp3hC — Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) February 19, 2020

Напомним, что 9 стран попросили Украину помочь эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань. Украинская сторона эвакуирует своих 49 граждан и до 25 иностранцев.

Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уточнила, что иностранцев вместе с украинцами эвакуируют в одно место. Однако, куда именно, не сообщила.

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