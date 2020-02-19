Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в своем Twitter-аккаунте.
“Самолет специального рейса, на котором будут эвакуировать граждан Украины и иностранных государств из города Ухань в Китае, – вылетел из аэропорта Борисполь”, – говорится в сообщении.
Согласно плану, самолет прибудет в город Ухань 19 февраля в 22:00 по местному времени.
⚡️Літак для евакуації українців вилетів до Китаю.
Літак спеціального рейсу, на якому евакуюватимуть громадян України та іноземних держав із міста Ухань у Китаї, — вилетів із аеропорту Бориспіль.
Згідно з планом, літак прибуде до міста Ухань 19 лютого о 22:00 за місцевим часом. pic.twitter.com/3aJiNyp3hC
— Oleksiy Honcharuk (@PMHoncharuk) February 19, 2020
Напомним, что 9 стран попросили Украину помочь эвакуировать своих граждан из китайского города Ухань. Украинская сторона эвакуирует своих 49 граждан и до 25 иностранцев.
Министр здравоохранения Зоряна Скалецкая уточнила, что иностранцев вместе с украинцами эвакуируют в одно место. Однако, куда именно, не сообщила.
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- Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков раскрыл детали эвакуации украинцев из китайского города Ухань. Речь идет о 56 людях. Среди них – украинские и иностранные граждане. На данный момент дата эвакуации запланирована на 20 февраля. Непосредственно перед посадкой в самолет граждане пройдут медицинский осмотр, и те, у кого будут симптомы ОРВИ и повышение температуры до 37,2, к полету допущены не будут. После посадки в Украине пассажиров и экипаж с персоналом отправят на карантин, а самолет пройдет специальную дорогостоящую дезинфекцию, все отходы сожгут.
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