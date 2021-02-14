Об этом в Facebook написал журналист Михаил Ткач.
Ткач опубликовал траекторию полета самолета Козака в Абу-Даби и само воздушное судно.
Журналист сообщил, что самолет Gulfstream G450, которым пользуется Козак, в пятницу вылетел из столицы Беларуси Минска и направился в Объединенные Арабские Эмираты.
Как известно, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.
- Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский и первая леди прибыли в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), где будут находиться с официальным визитом 14-15 февраля.