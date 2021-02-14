В пятницу, 12 февраля, самолет, которым пользуется депутат партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Тарас Козак, совершил посадку в аэропорту Абу-Даби в ОАЭ, куда спустя сутки с официальным визитом прибыл президент Владимир Зеленский и его жена.

Об этом в Facebook написал журналист Михаил Ткач.

Ткач опубликовал траекторию полета самолета Козака в Абу-Даби и само воздушное судно.

Журналист сообщил, что самолет Gulfstream G450, которым пользуется Козак, в пятницу вылетел из столицы Беларуси Минска и направился в Объединенные Арабские Эмираты.

Как известно, указом №43/2021 Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны “О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)” от 2 февраля 2021 года. Решением предусматривается наложение санкций на народного депутата Украины из фракции “Оппозиционная платформа — За життя” Тараса Козака. Он является номинальным владельцем медиаактивов, которые связывают с председателем политсовета партии “ОПЗЖ” и кумом Путина Виктором Медведчуком. Речь идет о телеканалах NewsOne, ZIK и “112 Украина”. В тот же вечер некоторые операторы кабельного телевидения перестали транслировать эти телеканалы.