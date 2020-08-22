Самолет с российским оппозиционером Алексеем Навальным, которого накануне госпитализировали с отравлением, приземлился в Берлине.

Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в своем Twitter-аккаунте.

“Самолет с Алексеем только что сел в Берлине”, – говорится в сообщении.

Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020

Ранее российские медики разрешили транспортировку Навального в Германию.

“Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники”, – заявил в комментарии журналистам заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.

В свою очередь главврач Омской больницы Александр Мураховский рассказал, что медики “не рекомендуют авиаперелет” Навального, но считают возможным.