Об этом сообщила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш в своем Twitter-аккаунте.
“Самолет с Алексеем только что сел в Берлине”, – говорится в сообщении.
Самолёт с Алексеем только что сел в Берлине
— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) August 22, 2020
Ранее российские медики разрешили транспортировку Навального в Германию.
“Состояние пациента стабильное, и имея запрос родственников разрешить транспортировку куда-то, мы на этот момент приняли решение, что не возражаем против его перевода в другой стационар, который укажут нам родственники”, – заявил в комментарии журналистам заместитель главврача Омской больницы скорой медицинской помощи №1 Анатолий Калиниченко.
В свою очередь главврач Омской больницы Александр Мураховский рассказал, что медики “не рекомендуют авиаперелет” Навального, но считают возможным.
- 20 августа российского оппозиционного политика Алексея Навального госпитализировали с отравлением. Теперь он в реанимации без сознания. Известно о том, что состояние политика стабильно тяжелое. Он в коме.
- Позже сообщалось, что медики больницы скорой помощи в Омске (Россия) всячески препятствуют и не позволяют транспортировать оппозиционера Алексея Навального в клинику на территории Германии.
- 21 августа днем городскую больницу Омска, где находился в коме российский оппозиционер Алексей Навальный, посетили немецкие врачи.