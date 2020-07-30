В очередном спиче президент Зеленский сделал громкое заявление о самолетах, которые летят "бомбить". И хотя фраза была вырвана из контекста, это не помешало пользователям соцсетей наплодить мемов.

#Буквы, как всегда, собрали самое смешное.

Введем в курс дела: 29 июля президент Владимир Зеленский посетил Национальную детскую специализированную больницу “Охматдет” в Киеве вместе с главой МОЗ.

Во время общения с журналистами Глава государства сказал следующее: “Ко Дню Независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные — самолеты летят, будем всех бомбить”.

Фрагменты видео, где Зеленский говорит это, быстро распространились в Сети:

Эту фразу вырвали из контекста. На самом же деле, в своем спиче президент размышлял над тем, стоит ли привязывать запуск или открытие чего к определенным датам, в частности, к праздничным. И в качестве примера он привел традицию выпускать к государственным праздникам новую военную технику.

“Все любят очень цифры. Ко Дню защиты детей мы должны открыть что-то грандиозное, чтобы все журналисты вышли и аплодировали, какие молодцы президент, министерство, до этого дня они это сделали, а там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете. Ко Дню Независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные – самолеты летят, будем всех бомбить. Понимаете, мне кажется, вопрос не в датах, вопрос: оно работает или не работает. Я думаю, что в целом, мы должны прекратить эту популистскую историю. Хочется ко Дню защиты детей, такое ощущение внутреннее, хочется, чтобы радовались врачи, дети, ну вот сделали это. Самое главное сделать, когда оно готово. Открывать, когда оно уже сделано”, – сказал он.

Но это отнюдь не помешало пользователям соцсетей двое суток подряд живо обсуждать и мемить из этого заявления.

Так президент получил прозвище “бомбер” — нечто вроде героя боевика:

Украинцы массово шутили о том, как мог бы выглядеть полет Зеленского-пилота:

И что же он мог бы бомбить:

Тут припомнили и слухи о якобы отношениях Зеленского и его пресс-секретаря Юлии Мендель:

(Напомним, ранее основатель партии “5.10” Геннадий Балашов на своем канале в YouTube рассказал, что в правительственном квартале ходят слухи о том, что Мендель и Зеленский — любовники. Еще по его словам, есть слишком большая вероятность, что пресс-секретарь президента беременна от него. Сама Мендель назвала эту информацию фейком, но впоследствии заявила, что у нее есть бойфренд: называть его имя она не стала, но намекнула, что он занимается политикой).

Кто-то просто делился болью:

Другие обратили внимание на то, что такие заявления украинского лидера с радостью возьмут в работу российские СМИ. Выглядеть это могло бы, например, так: