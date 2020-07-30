Об этом он сказал, посещая национальную детскую специализированную больницу “Охматдет”.

“Все любят очень цифры. Ко Дню защиты детей мы должны открыть что-то грандиозное, чтобы все журналисты вышли и аплодировали, какие молодцы президент, министерство, до этого дня они это сделали, а там оно где-то как-то замажьте там, потом доработаете. Ко Дню Независимости мы должны сделать новый самолет и показать всем, какие мы сильные – самолеты летят, будем всех бомбить. Понимаете, мне кажется, вопрос не в датах, вопрос: оно работает или не работает. Я думаю, что в целом, мы должны прекратить эту популистскую историю. Хочется ко Дню защиты детей, такое ощущение внутреннее, хочется, чтобы радовались врачи, дети, ну вот сделали это. Самое главное сделать, когда оно готово. Открывать, когда оно уже сделано”, – сказал он.