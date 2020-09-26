Экипажу военного самолета АН-26, который потерпел крушение в Харьковской области, дали разрешение на посадку только через минуту после запроса.

Об этом сообщил в Facebook, ссылаясь на свои данные, глава Харьковской областной госадминистрации Алексей Кучер.

По его словам, причина задержки состоит в том, что тогда на посадку шел другой борт.

“По имеющейся у меня информации, экипажу аварийного самолета дали разрешение на посадку только через минуту после запроса. Причина такой долгой реакции объясняется тем, что в то время на посадку шел другой борт. А через минуту самолет разбился. При этом, было известно, что АН-26 неисправен”, – написал Кучер.

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Он выразил мнение, что правоохранительные органы “должны тщательно отработать именно эту версию”.

“Последнее слово должно быть именно за следствием и соответствующей комиссией. Акцентирую, что это стратегически важно для обороноспособности нашего государства. Мы потеряли наших лучших ребят, нашу военную элиту, и такие ошибки недопустимы. Виновные должны быть наказаны”, – отметил Кучер.

Подобный комментарий он дал и представителям СМИ.

“Согласно разным источникам, по моей информации, с момента, когда пилот запросил посадку, люди, отвечающие за эту посадку, ответили лишь через минуту. Якобы это произошло из-за того, что посадили другой борт. Но при этом было понятно и известно, что один из моторов уже не работал. Поэтому тут нужно выяснить, каким образом отдавался приоритет борту, который пропустили. А через минуту, как мы знаем, наши ребята потерпели крушение”, – подчеркнул Кучер.

Он уточнил, что уже обратился в Госбюро расследований и к военной прокуратуре, чтобы они “взяли на особый контроль данную версию”.

По словам главы Харьковской ОГА, предварительными версиями катастрофы самолета являются “теракт, халатность и неисправность техники”.

Стоит отметить, что в Госбюро расследований среди версий крушения теракт не называли. Отмечалось, что следствие проверяет четыре версии авиакатастрофы:

• катастрофа вследствие технической неисправности агрегатов летательного аппарата;

• катастрофа вследствие ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей экипажем;

• ненадлежащее исполнение служебных обязанностей лицами, которые были ответственны за управление полетами;

• ненадлежащее техническое обслуживание самолета и подготовки его к полету.

В свою очередь прокуратура открыла уголовное производство по статье 416 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу и тяжкие последствия).

Как известно, самолет АН26 разбился вечером 25 сентября вблизи Чугуева в Харьковской области во время захода на посадку. На борту находились 7 членов экипажа и 20 курсантов Университета воздушных сил им. Кожедуба.

Из 27 человек, находившихся на борту, выжил только один – курсант Вячеслав Золочевский.

Сегодня Харьковский национальный университет Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба опубликовал список 26 погибших в катастрофе военного самолета Ан-26, произошедшей накануне.