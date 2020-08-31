В дебютный год фестиваль собрал 2251 ленту из 105 стран мира. Это захватывает!

В финал HKSF было отобрано 30 лучших фильмов из 14 стран. Это фильмы в формате короткого метра об удовольствии и для удовольствия из Украины, Франции, Великобритании, США, Испании и др.

Посмотреть и проголосовать за лучший короткий метр можно будет только в течение 3 дней, 29-31 августа 2020 года, на официальном сайте фестиваля https://www.hksf.online/.

А гедонистов из Киева организаторы HKSF приглашают на офлайн просмотр фильмов-финалистов 31 августа. Хорошо и с удовольствием “запрыгнуть” в последний день лета можно будет в Тhe Cinematographers Party баре. Показ начнется в 20.30 во дворике ТСР бара (ул. Большая Житомирская, 34). Здесь будут представлены 20 из 30 коротких метров, дошедших до финала.

В процессе отбора участников появилась еще и внеконкурсная категория. Туда вошли работы, которые не подпадают под тему фестиваля. Но они по-своему уникальны и интересны настолько, что их невозможно оставить за кулисами. Это категория «Honorable Mention».

В ней представлено всего 4 ленты из Франции, Великобритании, Южной Африки и Ирана, но это невероятные шедевры!

Скоро вы сами сможете убедиться в этом на сайте фестиваля с 29 по 31 августа.

Короткие метры этой дополнительной категории также будут доступны к просмотру в этот период.

А попробовать, которыми могут быть по вкусу ваши последние дни лета можно с Promo HKSF 2020, которое собрано из фильмов-финалистов: https://www.instagram.com/p/CEJzYt7nvf2/. Оно горячее, сочное, провокационное, собственно, как и его музыкальное сопровождение, которое было создано украинской группой Myatniy Lemonad. Наслаждайтесь!

Фестиваль в свой дебютный год проходит при поддержке партнеров-единомышленников:

радио Аристократы – главный медиа-партнер;

Video Life – профессиональный техническое сопровождение мероприятия;

The Cinematographers Party – partner in crime и место проведения показа HKSF 2020;

Портал Буквы – информационный партнер.

Все самые свежие и приятные новости от HKSF вы можете найти на странице инстаграм @hedonism_kyiv_short_fest. Как минимум, там красиво. Приглашаем!