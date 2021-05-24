Про це повідомляється на сайті ФФЛ.
Матч був запланований на 8 червня і мав відбутися у Мінську.
“Запланований на червень товариський матч юнацької збірної Литви (U-21) з однолітками з Білорусі скасований. Після недільних подій, коли пасажирський літак, що летів до Вільнюса, був посаджений в Мінську, матч скасований з міркувань безпеки”, – заявили у федерації.
Там також зазначили, що на 16 листопада призначений контрольний матч чоловічої збірної Литви й збірної Білорусі. Чи будуть його проводити – поки неясно.
Затримання Протасевича
Нагадаємо, напередодні білоруська влада підняла винищувач для того, щоб посадити в аеропорту Мінська пасажирський літак. Причиною нібито було повідомлення про мінування лайнера.
Після приземлення білоруські силовики затримали засновника опозиційного Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича, який був на борту цього літака. Також є інформацію про затримання дівчини Протасевича – Софії Сапеги. Вони летіли разом з Афін до Вільнюса.
Як пише Reuters, сім’я Софії Сапеги підтвердила затримання дівчини після примусової посадки рейсу Ryanair у Мінську. Сапега, яка є громадянкою Росії, летіла до Вільнюса, щоб захистити магістерську дисертацію у Європейському гуманітарному університеті.
Як повідомляє “Радыё Свабода”, Протасевич, а також засновник Telegram-каналу NEXTA Степан Путило перебували в міждержавному розшуку. Протасевич і Путило обвинувачуються в організації масових заворушень та групових акцій, що грубо порушують громадський порядок – ст. 293, арт. 342, а також в підбурюванні соціальної ворожнечі (ч. 3 ст. 130) КК РБ. Їхні імена внесли до так званого списку терористів, який офіційно називається “Список організацій і осіб, причетних до терористичної діяльності”.
Сам Протасевич заявляє, що в Білорусі йому загрожує смертна кара.
- Євросоюз засудив дії президента Олександра Лукашенка за екстрену посадку літака із засновником NEXTA.
- Речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що Україна вимагає від Білорусі негайного звільнення засновника Telegram-каналу NEXTA Романа Протасевича.
- Прокуратура Литви відкрила кримінальну справу за фактом вимушеної посадки рейсу Ryanair в Мінську, який летів до Вільнюса.
- Держсекретар при міністерстві закордонних справ Франції Клеман Бон заявив, що Євросоюз може розширити санкції проти Білорусі у зв’язку з примусовою посадкою лайнера авіакомпанії Ryanair в Мінську, на борту якого перебував журналіст, засновник опозиційного Telegram-каналу NEXTA Роман Протасевич. Також Париж допускає закриття повітряного простору Білорусі.
- Генеральний директор ірландської лоукост-авіакомпанії Ryanair Майкл О’Лірі заявив, що примусова посадка літака у Білорусі була “викраденням, спонсорованим державою”.
- Міністерство закордонних справ Литви після вимушеної посадки літака і затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, порадило своїм громадянам не приїжджати в Білорусь.
- Також уряд Литви з 25 травня запровадив заборону на всі авіарейси в країну, які проходять через повітряний простір Білорусі.