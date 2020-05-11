Об этом сообщает агентство Delfi.
Так, с 11 мая польские и литовские работники, предприниматели и студенты смогут по необходимости пересекать контрольно-пропускные пункты на польско-литовской границе. Уже сегодня на границе откроется больше КПП.
Для пересечения границы необходимо будет предъявить документ, подтверждающий цель поездки: трудовой контракт, бизнес-удостоверение, документ компании или справку из учебного заведения.
Кроме того, по договоренности между странами данные лица не должны соблюдать 14-дневную самоизоляцию.
- По состоянию на 11 мая в мире зафиксировано 4 млн 103 тыс. 136 случаев заболевания COVID-19, количество смертей составляет 282 727 человек. Тем не менее охваченный пандемией мир начинает понемногу ослаблять карантин и жители стран возвращаются к привычному образу жизни.