На основании решения кабинета министров Латвии, а также по согласованию с министерствами иностранных дел Эстонии и Литвы, министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич принял решение о наложении бессрочного запрета на въезд 30 белорусским чиновников, включая Александра Лукашенко.

Об этом сообщается на сайте МИД Латвии.

Как отмечается, лицам из этого списка не допускается въезжать в Латвию, и этот запрет действует на неопределенный период времени.

В список включены представители аппарата и администрации президента Беларуси, Центральной избирательной комиссии Беларуси, министерства внутренних дел и министерства юстиции, Генеральной прокуратуры Беларуси, комитета государственной безопасности, следственного комитета, Совета безопасности, комитета государственного аудита и горисполком города Минска.

“Эти люди своими действиями организовали и поддержали фальсификацию президентских выборам 9 августа и дальнейшее насильственное подавление мирных протестов”, – говорится в заявлении МИД Латвии.

Отмечается, что Латвия решительно осуждает фальсификацию президентских выборов 9 августа, избиение мирных демонстрантов и репрессии против журналистов и активистов в Беларуси. В МИД Латвии также призвали власти ЕС не откладывать принятие аналогичных решений.

В заявлении подчеркивается, что каждый из ниже указанных официальных лиц теперь является персоной нон грата в Латвии:

1. Александр Лукашенко

2. Виктор Лукашенко

3. Игорь Сергеенко

4. Максим Рыженков

5. Ольга Чуприс

6. Дмитрий Крутой

7. Геннадий Богдан

8. Лидия Ермошина

9. Вадим Ипатов

10. Елена Дмухайло

11. Светлана Кацубо

12. Игорь Плышкевский

13. Олег Слижевский

14. Ирина Челиковека

15. Валерий Вакульчик

16. Иван Тертель

17. Иван Носкевич

18. Александр Конюк

19. Юрий Караев

20. Геннадий Казакевич

21. Александр Барсуков

22. Сергей Хоменко

23. Юрий Назаренко

24. Роман Мельник

25. Иван Кубраков

26. Олег Шаблико

27. Андрей Равков

28. Алексей Волков

29. Сергей Аземша

30. Андрей Смаль

Министерство иностранных дел Эстонии опубликовало такой же список белорусских чиновников, которым запрещен въезд в соответствии с законом о международных санкциях.

“Эти люди сыграли ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Беларуси и в применении насилия против мирных протестующих. Пятилетний запрет на въезд в Эстонскую Республику (действует с 31 августа 2020 по 30 августа 2025) будет введен против Александра Лукашенко, белорусского министра внутренних дел, министра юстиции и генерального прокурора, должностных лиц администрации президента, членов Белорусской Центральной избирательной комиссии и сотрудников правоохранительных органов “, – говорится в сообщении.

В МВД Литвы уточнили, что в случае получения дополнительных свидетельств список может быть дополнен.

В понедельник Департамент миграции при Министерстве внутренних дел Литвы внес данные о этих белорусских лицах к национальному список иностранцев, которым запрещен въезд в Литовскую Республику.

Стоит отметить, что в Беларуси продолжаются массовые акции протеста против итогов выборов президента, на которых победителем был объявлен Александр Лукашенко, занимающий данный пост с 1994 года. Они сопровождаются силовыми разгонами и задержаниями.

Президентские выборы состоялись 9 августа. Согласно утвержденным ЦИК итогам, за Лукашенко проголосовали 80,1 % избирателей, за его основного оппонента Светлану Тихановскую – 10,12 %.

С 13 августа протесты начались на многих белорусских предприятиях.