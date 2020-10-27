Министерство иностранных дел Литвы направило Беларуси ноту протеста из-за поспешного запуска БелАЭС. В Литве считают это небезопасным.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Литва осуждает решение белорусских властей начать производство на электростанции, игнорируя требования Литвы и Евросоюза о безопасности.

“Что касается внедрения стандартов ядерной безопасности и экологических требований на Белорусской атомной электростанции, Европейский союз единогласно выступает на стороне Совета Европы, Европейского парламента и Совета по иностранным делам, призывая Беларусь незамедлительно внедрить самые высокие стандарты безопасности, экологические требования и стресс-тесты ЕС”, – отметил министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

Литовский МИД подчеркивает, что безопасность ядерных объектов имеет первостепенное значение в отношениях ЕС с Беларусью.