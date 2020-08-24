Министерство иностранных дел Литвы вызвало посла Беларуси Валерия Барановского для вручения ему ноты протеста.

Об этом сообщается в заявлении МИД Литвы.

Накануне Беларусь и Литва обвинили друг друга в нарушении воздушного пространства.

“Дежурными силами ВВС и войск ПВО 23 августа около 19.30 была пресечена провокация со стороны Литовской Республики в районе населенного пункта Волковщина Ошмянского района. С сопредельной территории был запущен зонд из восьми воздушных шаров с антигосударственной символикой”, – сообщил белорусское провластное издание БелТА.

В свою очередь, МИД Литвы вызвало посла Беларуси, чтобы вручить ему ноту протеста.

“24 августа в МИД был вызван посол Беларуси в Литве Валерий Барановский, которому вручена нота протеста против нарушения государственной границы Литовской Республики. Белорусский вертолет Ми-24 23 августа в 18:50 пересек литовскую государственную границу в Мединкай”, – говорится в заявлении.